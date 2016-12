Lazio-Bielsa, in giornata l'annuncio

E' tutto fatto tra Marcelo Bielsa e la Lazio . L'accordo, per un contratto annuale da 2,8 milioni di euro con opzione per l'anno successivo, è stato trovato dopo il blitz in Argentina del segretario generale biancoceleste Calveri . Manca solo l'annuncio del patron Lotito che arriverà in giornata, come confermato dal dirigente al rientro a Fiumicino. ""Bielsa? Non posso dire nulla. A breve il presidente farà le comunicazioni che deve fare".

Doveva fermarsi un solo giorno in Argentina, ma la trattativa è stata lunga ed estenuante per le tante richieste (accolte) formulate da Bielsa. Calveri è rientrato da Buenos Aires dopo sei giorni sul volo Az 681 atterrato a Fiumicino alle ore 6,49 e, braccato dai cronisti, ha fatto un bel catenaccio, non proprio nello stile del nuovo allenatore, che ama un calcio propositivo e spettacolare. "Non posso dire nulla, a breve il presidente farà le comunicazioni che deve fare - ha detto appena sbarcato -. Che tipo è Bielsa? Non penso abbia bisogno di presentazioni, per lui parlano i fatti. Annuncio entro 24 ore? Non posso rispondere, chiedete al presidente".



Lotito metterà ora la sua firma sul contratto redatto ex-novo dal suo dirigente e poi darà l'annuncio del nuovo allenatore. Forse a Borsa chiusa, visto che il club capitolino è quotato a Piazza Affari.