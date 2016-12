Lazio-Bielsa, è fatta: imminente l'ufficialità

Marcelo Bielsa è a un passo dalla panchina della Lazio . A confermalo è il ds del biancocelesti, Igli Tare , che si è sbilanciato in un'intervista rilasciata all'Equipe: "Si è vero, siamo molto vicini a Marcelo Bielsa - ha ammesso -. Nel calcio però non si sa mai, quindi non cantiamo vittoria prima di avere l'ufficialità". Bielsa ha chiesto a Lotito la garanzia che tutti i gioielli vengano confermati a partire da Lucas Biglia .

Non basta. "Poter avere sulla nostra panchina un allenatore famoso e capace come Marcelo Bielsa - ha continuato Tare - ci rende orgogliosi. Questo porterà sicuramente una crescita sotto tutti gli aspetti della nostra squadra".



Il blitz decisivo è avvenuto nelle scorse ore grazie al segretario generale Armando Calveri, volato in Argentina per chiudere. L'annuncio potrebbe essere imminente.