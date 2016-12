Lazio, altalena di mercato: Clasie no, Milinkovic sì, Kishna forse

Momento difficile per la Lazio in sede di mercato. La dirigenza biancoceleste si sta muovendo tra Belgio e Olanda per rinforzare la rosa di Pioli, ma i primi obiettivi stanno sfuggendo. Il primo è Clasie , centrocampista classe 1993, pronto a firmare un quadriennale col Southampton. Complicata anche la trattativa per Kishna dell'Ajax che chiede 5 milioni; Raiola è in Olanda per cercare di svincolarlo. Più vicino Milinkovic del Genk.

Il colpo grosso per il centrocampo è destinato a saltare. Il talentuoso Jordy Clasie del Feyenoord è infatti a un passo dal Southampton, capace di beffare la società di Lotito con uno sprint deciso e un quadriennale al giocatore. Complicata anche la situazione dell'attaccante esterno dell'Ajax, Ricardo Kishna, messo in vendita dal suo club che però chiede 5 milioni di euro nonostante la scadenza nel 2016. La Lazio ha già trovato l'accordo col giocatore, quadriennale da 1,2 milioni l'anno, ma non ha intenzione di sborsare la cifra richiesta dall'Ajax per il cartellino. Per questo motivo Raiola, agente del giocatore, è volato in Olanda per cercare di liberare Kishna a costo zero. Ai microfoni di Voetbal International lo stesso Raiola ha poi frenato sul possibile trasferimento del suo assistito: "Non vi è alcun accordo con la Lazio, ci sono diversi club che seguono Ricardo".

Infine prosegue la telenovela Milinkovic per il quale si è inserita la Fiorentina. Tare è convinto di poter chiudere la trattativa col Genk entro la fine della settimana per una cifra di poco superiore agli 8 milioni di euro più uno di bonus. Si avvicina, invece, lo svincolato Ron Vlaar. Il nazionale olandese, 30 anni ex Aston Villa, è stato avvistato a Fiumicino.