Lavezzi, operazione ritorno: la Juve offre 5 mln al Psg

Da quando ha lasciato Napoli non passa sessione di mercato senza che si parli di un suo ritorno in Italia. Ora, finalmente, sembra essere arrivata la volta buona. Ora che il contratto con il Psg va verso la scadenza e che le possibilità di rinnovo sono prossime allo zero. Lavezzi come back, dunque. Dove però? Non a Napoli, dove continuano ad amarlo e a rimpiangerlo, ma al Nord: in ballottaggio Milano e Torino. Più la seconda che la prima, a dire il vero, nel senso che in vantaggio c'è la Juve.



Avanti rispetto al Milan e soprattutto all'Inter, la più forte concorrente dei bianconeri, già vicina all'argentino a fine agosto quando la trattativa naufragò per le richieste economiche esorbitanti del Pocho. Ma ora come ora, con i nerazzurri impegnati a rinforzare il centrocampo - trattativa Pirlo su tutte - ecco l'accelerara juventina: 5 milioni subito a gennaio afferti al club parigino, non poco per un giocatore libero a giugno e oltretutto ben felice di cambiare aria. Da trovare, ovviamente, l'intesa economica con l'entourage di Lavezzi - cosa non facile - per un contratto con scadenza 2019.