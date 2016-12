Lavezzi: l'Inter aspetta l'agente ma l'Equipe "Il Psg non lo lascerà andare"

L 'Inter è alla finestra per Lavezzi e aspetta l'arrivo in Italia del suo agente, Alejandro Mazzoni , previsto per il 10 gennaio. Mazzoni incontrerà anche il Milan ma in casa nerazzurra c'è la convinzione che quel faccia a faccia sarà decisivo per gli sviluppi della trattativa. Intanto però il quotidiano francese l' Equipe scrive che il Psg non ha alcuna intenzione di lasciar partire l'argentino nel mercato di gennaio, neanche per sei milioni.

Lavezzi è primo nome sulla lista di mercato dell'Inter. Al ritorno dalla tournée a Doha Mancini e la dirigenza nerazzurra hanno delineato il piano 'di battaglia' per arrivare al Pocho già nel mercato di gennaio. Finora nessuno sviluppo, che probabilmente si avrà a partire dal 10 gennaio, quando in Italia sbarcherà il suo procuratore. Una serie di incontri in programma, e non soltanto con l'Inter. Ma i dirigenti nerazzurri sperano di strappare in quel faccia a faccia il sì al giocatore. A quel punto partirebbe l'assalto al Psg. Dalla Francia intanto arriva però una doccia gelata. Secondo l'Equipe il club francese non avrebbe fissato alcun prezzo per l'attaccante argentino (sei milioni di euro) e non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore importante della rosa a gennaio mentre la squadra è ancora in corsa in tutte le competizioni.