Lavezzi, il procuratore a Milano per incontrare l'Inter

L'Inter prova a stringere per Lavezzi e ne discute col suo procuratore, Alejandro Mazzoni. L'agente del calciatore argentino è a Milano e come documenta l'istantanea del nostro Niccolò Ceccarini ha scelto come suo quartier generale un noto albergo in pieno centro città. Sul Pocho, in scadenza con il Psg, c'è anche il Chelsea: i nerazzurri provano a giocare d'anticipo per sbaragliare la concorrenza degli inglesi.