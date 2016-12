Lavezzi, il borsino di Bargiggia: Juve in vantaggio, ecco perché

Sulla trattativa in corso tra la Juventus e Lavezzi (non solo la Juventus, sull'argentino) ecco quello che spiega Paolo Bargiggia.

"Abbiamo avuto conferme che la Juve in questo momento è il club in Italia che sta lavorando più forte su Lavezzi. C'è stato un incontro un mese fa a Vinovo tra Paratici e gli agenti del giocatore, Mazzoni e Moggi.

"Qual è il problema in questo momento? E' che la Juve non ha trovato un accordo economico sull'ingaggio di Lavezzi, che chiede lo stesso ingaggio del Paris Saint Germain, 4.5 milioni netti a stagione. Non è un problema di durata, perché si accontenta di due anni, ma la strategia è di trovare un'intesa -le trattative vanno avanti al telefono - e poi andare dal Paris Saint-Germain e chiedere di liberare il giocatore a gennaio o a costo zero o ad un indennizzo relativo perché Lavezzi va a fine contratto il 30 giugno 2016.

"Facciamo un borsino: la Juve su tutti con il 35%. Poi in Italia ci sono l'Inter con il 20% e il Milan con il 15%. Mancini segue Lavezzi dai tempi del City. Il Milan aveva parlato tre settimane fa con gli agenti di Lavezzi quando le cose non andavano tanto bene. Ci sono anche le ipotesi straniere, Liverpool e Barcellona".