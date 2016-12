La Uefa riabilita il Psg: via i limiti imposti dal Fair Play Finanziario

Psg no limits? Verrebbe proprio da dire di sì visto che da oggi il club di proprietà qatariota non è più vincolato ai limiti del fair play finanziario. Perché? Semplice: perché l'organo di controllo finanziario dei club (ICFC) della Uefa ha rimosso le sanzioni più pesanti nei confronti del club parigino che ora potrà acquistare giocatori senza più limitazioni, non essendo più costretto a rientrare nel tetto massimo di 60 milioni di euro di spesa.



Inoltre, il PSG non avrà più il limite di 21 giocatori utilizzabili in Champions League: dalla prossima edizione, dunque, potrà tornare a presentare alla Uefa una lista di 25 giocatori. Inevitabili, dunque, anche le ripercussioni sul mercato. Da Di Maria a Pogba, fino a Cristiano Ronaldo, il Paris Saint-Germain è pronto a tornare protagonista.