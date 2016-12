La scelta di Salah: no a Fiorentina. C'è l'Inter, ma anche la Juve

Mohamed Salah ha 7 giorni per decidere il proprio futuro. La Fiorentina ha versato al Chelsea il milione pattuito per il rinnovo del prestito, ma l'egiziano ha facoltà di scegliere, entro il 30 giugno, se restare o meno a Firenze. E i segnali sono negativi. Così si sono inserite l'Inter (Mancini ha già il sì del giocatore) e la Juve. All'orizzonte Roma, Milan e AtleticoMadrid. Il Chelsea è disposto a lasciarlo in prestito per un altro anno: 2 milioni subito e riscatto fissato a 23.