La Sampdoria si vuole regalare Immobile

Il derby vinto 3-2 ha rilanciato la Sampdoria e ora Ferrero vola sulle ali dell'entusiasmo. Il presidente blucerchiato è pronto a vivere un mercato da protagonista. E' pronta l'offerta al Siviglia per Ciro Immobile: prestito oneroso di sei mesi senza alcun vincolo per il riscatto per via dell'ingaggio elevato. Il bomber potrebbe accettare per giocare con continuità e guadagnarsi l'Europeo, ma aspetta anche di capire il destino di Gabbiadini al Napoli per andare a fare il vice Higuain. A far posto a Bogliasco all'ex Torino dovrebbe essere con ogni probabilità Eder sempre più vicino all'Inter nonostante le smentite di Ferrrero .



La Sampdoria rischia di perdere anche l'altro pezzo pregiato: Soriano, infatti, interessa molto al Valencia. Gli spagnoli lo vorrebbero al posto di Andrè Gomes che è destinato al Napoli. La società non ha problemi economici e con 15 milioni di euro potrebbe esercitare la clausola rescissoria valida fino al 15 gennaio come ha ammesso Montella nel post derby. A questo punto Ferrero non si potrebbe opporre.