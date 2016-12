La Roma si fionda su Bacca, Dzeko si allontana

Dopo aver sondato il terreno per Dzeko , la Roma sembra aver virato con decisione su Carlos Bacca , protagonista col Siviglia di una straordinaria stagione. Le difficoltà per arrivare al bosniaco - per cui il City, che ha bisogno di soldi per finanziare l'assalto a Pogba, chiede almeno 25 milioni di euro - hanno indotto i giallorossi a fiondarsi sul colombiano. Intanto l'agente apre: "La Roma è una meta perfetta".

Bacca, che attualmente è impegnato in Coppa America con la Colombia, come riferito dal suo procuratore, Sergio Barila, ha già rifiutato un paio di offerte indecenti da Cina ed Emirati Arababi: "Vuole misurarsi con il meglio del calcio europeo". E la Roma, per parecchi motivi, sarebbe una meta decisamente gradita: "Carlos è profondamente credente e a Roma c'è il Papa - spiega l'agente -. A parte questo, stiamo parlando di uno dei migliori club d'Europa. Il mercato è imprevedibile, aspettiamo che torni dal Cile e valuteremo cosa fare col Siviglia".



Parole che concedono più di una chance alla Roma, pronta a sferrare l'attacco decisivo non appena terminerà la Coppa America. Per l'attaccante, come riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe già pronto un contratto da circa 4 milioni a stagione, mentre bisognerebbe trattare col Siviglia, che pretende i 30 milioni di euro della clausola rescissoria. La volontà del giocatore, però, potrebbe risultare decisiva e regalare un importante sconto.