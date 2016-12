La Roma prenota Neto, può arrivare già a gennaio

18:38 - La Fiorentina e Neto sono sempre più lontani. Il portiere brasiliano, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, non ha ancora accettato la proposta dei viola e nel frattempo si è inserita la Roma, a caccia dell'erede di De Sanctis. Come riferito da Tuttosport, il club dei Della Valle mette sul piatto un quadriennale da 1,5 milioni, mentre i giallorossi sono pronti a offrire 1,7/1,8 milioni a stagione più bonus.

La situazione non è ancora definita, certo è che anche le recenti parole di Andrea Della Valle non promettono affatto bene: "Ho visto Neto sfuggente. Il 2 o 3 gennaio arriverà a Firenze suo padre e quello sarà il momento decisivo, però io adesso non sono più così ottimista. E questo mi ferisce perché Montella e io abbiamo creduto in Neto quando tutti ci dicevano di cederlo. Mi aspettavo maggiore riconoscenza. Aspettiamo per dire l'ultima parola ma è chiaro che se non dovesse firmare l'allungamento del contratto non potremmo che pensare di cederlo e di dare il centro dei pali da subito a Tatarusanu".



Neto, dunque, potrebbe essere venduto dalla Fiorentina già a gennaio, mentre l'agente del giocatore, Stefano Castagna, prende tempo: "Il ragazzo sta prendendo una decisione importante per il suo futuro. Ha 25 anni e una situazione contrattuale di un certo tipo, deve decidere della propria vita e della propria carriera. Vuole essere sicuro al 300% della sua scelta. E' legato a Firenze e alla Fiorentina". Ma nel suo futuro pare esserci la Roma.