La Roma insiste per avere Defrel. Le resistenze del Sassuolo non hanno spaventato i dirigenti giallorossi e alla fine qualcosa si è mosso. Come riferisce 'Il Tempo' il ds Massara ha avuto un contatto con il collega neroverde Angelozzi, cui ha ribadito la volontà di acquistare il francese, valutato 20 milioni. La Roma è disposta ad accontentare gli emiliani puntando a un prestito di 18 mesi con un obbligo di riscatto e rinunciando a Pellegrini.