La Roma ha messo nel mirino Van der Wiel

Torna di moda Gregory Van der Wiel per la Roma. In giornata Walter Sabatini ha incontrato, a Montecarlo, alcuni emissari del Psg per parlare proprio dell'esterno olandese assistito da Raiola. La valutazione dei parigini è di 15 milioni di euro, ma bisogna ricordare che il giocatore è in scadenza di contratto tra un anno e per questo ci sono dei margini di trattativa. Van der Wiel è l'alternativa a Baba dell'Ausburg.