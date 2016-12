La Roma ha messo Dzeko nel mirino

La Roma ha messo nel mirino Edin Dzeko . I giallorossi sono alla ricerca di un bomber e, viste le difficoltà per arrivare a Bacca del Siviglia, stanno facendo un tentativo per il bosniaco del Manchester City. Sabatini ha sondato il terreno con l'entourage del giocatore e ha preso i primi contatti con la dirigenza dei Citizens. L'affare si può fare e gli inglesi potrebbero chiedere Ljajic come possibile contropartita.

Per far posto a Dzeko ci sarà la partenza di Doumbia. Sei mesi sono bastati a Rudi Garcia per bocciare l'ivoriano che è richiesto in Grecia dall'Olympiakos. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa lo ha offerto anche in Cina, senza però trovare acquirenti.