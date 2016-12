La Roma è vicina a Debuchy

Passi avanti per Mathieu Debuchy alla Roma. Il terzino destro ha chiesto la cessione all'Arsenal e ha indicato proprio nei giallorossi la destinazione gradita, come riporta il Mirror. Arrivano conferme anche dall'Italia e si parla di prestito con riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il laterale francese è un pupillo di Rudi Garcia che lo ha allenato ai tempi del Lille. Questo potrebbe essere un segnale che la dirigenza crede ancora nell'operato dell'allenatore. In partenza uno tra Maicon e Torosidis. Il greco potrebbe rientrare nell'affare Perotti con il Genoa.