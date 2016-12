La Roma ci crede: può arrivare Iker Casillas

Buone notizie per la Roma . Il Real Madrid si avvicina sempre più a David De Gea e ha necessità di vendere il suo attuale portiere titolare, Iker Casillas : per l'estremo difensore spagnolo sono arrivate alcune offerte poco convincenti, la proposta dei giallorossi sembra al momento la più interessante. L'ostacolo ingaggio potrebbe essere aggirato con un contributo da parte di Florentino Perez: lo riporta l'edizione odierna del quotidiano spagnolo As. Questo il domino di mercato ipotizzato in Spagna: Casillas va a Roma e lascia spazio a De Gea, con il Manchester United pronto a strappare al Tottenham Hugo Lloris per 20 milioni di euro.

De Gea arriverebbe invece alle Merengues per 35 milioni, ma l'estremo difensore spagnolo potrebbe essere anche una parziale contropartita tecnica per il trasferimento di Sergio Ramos in Inghilterra. A beneficiare di questi incastri di mercato sarebbe la Roma, che otterrebbe un portiere di esperienza come Casillas: la leggenda del calcio iberico guadagna ben 7,5 milioni di euro all'anno, una cifra ovviamente troppo alta per le casse giallorosse. Ma se il Real si occupasse almeno in parte dell'ingaggio, ecco che il trasferimento del portiere nella capitale italiana potrebbe davvero concretizzarsi.