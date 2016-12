La Roma cerca un terzino: piace Ricardo Rodriguez

10:46 - Un investimento da 10 milioni di euro: James Pallotta, durante gli incontri con Sabatini e Baldissoni della settimana scorsa, ha fatto il punto sul mercato di gennaio. E ha dato mandato alla dirigenza della Roma di intervenire per un terzino sinistro. Il primo della lista è Ricardo Rodriguez, nazionale svizzero del Wolfsburg. A ruota Balanta del River e Pasqual della Fiorentina. In corsa anche Kurzawa del Monaco. Accantonata l'idea Adriano.

Il brasiliano del Barcellona, infatti, non dà garanzie dal punto di vista fisico. L'età si fa sentire ed è ancora troppo fresco l'esperimento Cole. A proposito: l'ex Chelsea a gennaio potrebbe fare le valigie per sbarcare nella MLS. Per questo, con il solo Holebas arruolato, serve un nome nuovo. La Roma interverrà solo in quel reparto. Ricardo Rodriguez, 22 anni, è quello che affascina di più anche se, come scrive il 'Corriere dello Sport' difficilmente basteranno 10 milioni per strapparlo alla concorrenza (Real Madrid e Juventus). Il giocatore però ha qualche problema con i tedeschi e non vuole rinnovare il contratto. Conterà molto la sua volontà.

In ogni caso le alternative abbondano. All'estero continua a piacere Balanta, 21enne del River Plate. E' extracomunitario e la Roma ha ancora uno slot libero. Poi c'è Kurzawa del Monaco (in scadenza solo nel 2018), che piace tanto anche al Bayern. In Italia è praticabile la pista Pasqual, ma solo se il giocatore ricevesse le adeguate garanzie. Piace anche Avelar, che Zeman ha definitivamente rilanciato in questa prima metà di stagione a Cagliari. Da non sottovalutare, infine, la solita opzione Santon.