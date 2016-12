La Juventus torna su Pjanic: c'è l'accordo, Marotta tratta

La Juventus è forte su Miralem Pjanic . Le difficoltà ad arrivare a Mascherano rivelate dallo stesso centrocampista del Barcellona, hanno accelerato le trattative con la Roma per il talento bosniaco. Un accordo di massima col giocatore c'è già, così come il tesoretto per pagare la clausola da 38 milioni alla Roma . Marotta però vorrebbe trattare inserendo delle contropartite tecniche per sborsare non più di 30 milioni.

Come da noi anticipato a metà maggio, la Juventus è pronta a dare l'assalto a Miralem Pjanic, obiettivo numero dell'estate bianconera. Avuto l'ok del bosniaco, prima di pagare i 38 milioni della clausola rescissoria Marotta vorrebbe intavolare una trattativa che possa andare incontro alle esigenze di entrambe le società inserendo delle contropartite tecniche gradite ai giallorossi in modo da poter risparmiare sulla parte cash. Per il momento la Roma di parlare con la Juventus non ne vuole sapere e se proprio dovesse rinunciare a Pjanic vuole farlo perché i bianconeri hanno attivato la clausola rescissoria.



Il bosniaco resta dunque l'obiettivo primario per il centrocampo, ma non l'unico anche dopo il dietrofront su Mascherano. Arrivare ad André Gomes non è semplice vista l'alta concorrenza in tutta Europa col futuro che si deciderà, e dipenderà, dall'andamento all'Europeo. Più sullo sfondo Mateo Kovacic, giocatore graditissimo a Massimiliano Allegri, ma in secondo piano rispetto a Pjanic.