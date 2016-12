La Juventus si avvicina a Benatia

Piccoli passi avanti per la Juventus per arrivare a Mehdi Benatia . I bianconeri hanno scelto il marocchino per rinforzare la difesa e stanno trattando a oltranza con il Bayern Monaco. Ancelotti potrebbe lasciarlo partire visto l'arrivo di Hummels e così Marotta sta lavorando per il prestito con obbligo di riscatto il prossimo anno: un'operazione da 18 milioni di euro totali. A Torino c'è ottimismo e la volontà di chiudere l'operazione.

Una nuova B per rinforzare la BBBC juventina che tanto ha fatto bene e sta facendo altrettanto in Nazionale. Allegri ha scelto Benatia che in Serie A è cresciuto con Udinese e Roma prima di approdare in Germania. Due anni in chiaroscuro agli ordini di Guardiola e anche qualche infortunio di troppo. Ora ha voglia di tornare in Italia per rilanciarsi e la Juve ha bisogno anche della sua esperienza per puntare alla Champions League. Dopo Pjanic e Dani Alves, i bianconeri sono pronti a mettere a segno il terzo colpo.