La Juventus saluta Evra

E' il giorno dell'addio e dei saluti per Patrice Evra. I suoi numeri, in due anni e mezzo passati in bianconero, li ha ricordati in un video la Juventus. Tre le reti segnate, ma soprattutto 202 i cross messi al centro per gli attaccanti nelle sue cavalcate sulla fascia. Inizia una nuova avventura a Marsiglia e dagli ex compagni di squadra arrivano gli auguri social. I primi sono stati Higuain, Khedira e Marchisio.