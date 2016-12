La Juventus guarda al futuro: Cavani, Mkhitaryan e Benatia

La parola chiave del recente ciclo bianconero è sempre stata programmazione . E anche dopo l'eliminazione dalla Champions, la Juventus non ha intenzione di fermarsi. Detto del rinnovo di Allegri , la dirigenza juventina è già concentrata sul prossimo calciomercato. La cessione di Pogba torna possibile (ma non per meno di 100 milioni), gli obiettivi in entrata sono Cavani (Psg), Mkhitaryan (Dortmund) e Benatia (Bayern).

Anzitutto, c'è da pensare alla retroguardia, punto di forza dai tempi di Conte. Bonucci resterà nonostante le lusinghe del City, Barzagli va verso i 35 anni e non può garantire un'intera stagione ad alti livelli. Il nome giusto è quello di Benatia (Bayern Monaco), che tornerebbe volentieri in Italia ed è già stato cercato in estate. Tra i candidati, come ricorda la Gazzetta anche Moreno (Psv) e Murillo (Inter), pallino di Marotta, ma che i nerazzurri preferirebbero - se costretti - cedere all'estero.

A centrocampo, molto dipende da Paul Pogba. La Juventus ha resistito una stagione alle offerte estere, quest'anno sarà ancora così? La soglia psicologica dei 100 milioni di euro candiderebbe il francese a una cessione che finanzierebbe gran parte del mercato in entrata. In mediana interessano Diawara (Bologna) e Kanté, sorpresa al Leicester. Ma Allegri spinge ancora per un trequartista di livello mondiale, la scelta ricadrebbe sul Borussia Dortmund: Gundogan e Mkhitaryan sono i profili giusti, perché possono recitare più ruoli a centrocampo. L'outsider è Rabiot, eterno incompiuto al Psg.

Infine, l'attacco. Con Dybala punto fermo, serve capire il rebus-Morata. Dalla Spagna tornano le sirene della recompra, vista la prestazione monstre con il Bayern, Allegri non si opporrebbe alla eventuale cessione. Il sogno juventino rimane Edinson Cavani, che senza Ibrahimovic potrebbe trovare più spazio al Psg ma pesa il rapporto sfilacciato con Blanc, con Mandzukic e Zaza prime riserve. All'interno di questi ragionamenti rientra anche Berardi, appetito da Inter e Napoli, al quale però la Juve non vorrebbe rinunciare: ci sono 2-3 mesi per decidere.