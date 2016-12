La Juve riparte: Pogba ha firmato fino al 2019

22:12 - Il giorno dopo, tutto serve per allentare la morsa della delusione. La firma di Paul Pogba, rinnovo del contratto fino al 2019, da tempo era nell'agenda e oggi si sono fatti decisivi passi avanti. Si pensava già alla firma, da apporre nel pomeriggio, e questo è avvenuto. Ora manca solo l'annuncio della Juve, società quotata in Borsa e dunque con scadenze da rispettare. Questioni tecniche, solo tecniche. La sostanza dell'accordo è quella che conta, e la firma di Pogba è l'atto effettivo.

Un modo per ripartire, allargare gli orizzonti a un progetto-Juventus che duri nel tempo, chiudere l'inatteso 0-1 di Atene come un accidente: un po' per errori, un po' (tanto) perché il pallone a volte è così.

Nessuno osa credere che la qualificazione della Juve agli ottavi di Champions corra seri pericoli. Nemmeno la Roma li corre, come dice il capo dello sport, Malagò. E quel minimo di non pessimismo da usare dopo le notti europee, va corredato con l'accordo-Pogba, appunto, per capire come il contratto di un campione assistito dal potentissimo agente Raiola, non sia un fatto marginale rispetto agli eventi in corso.

Servirà alla Juve, ai tifosi, alla squadra e ad Allegri a questo punto impegnato a recuperare il miglior Pirlo (probabile che riposi, domenica col Palermo), ritrovare il miglior Vidal e a procedere con l'altro giovane talento che ad Atene -e queste sono le belle notizie- si è messo in mostra, ovvero Morata.

Il ritorno da Atene, l'allenamento a Vinovo per chi non ha giocato, i pensieri di Allegri, questi dubbi europei che la Juve si sente addosso da troppe stagioni senza andare troppo in là con la storia: i due anni di Fabio Capello, le ultime due stagioni di Antonio Conte, questi primi approcci del nuovo corso. Sembrano (sono) strade già percorse. Ripartire da Pogba e da Morata, però, offre un senso di leggerezza. Da ritrovare.



BUFFON: SEGNALE IMPORTANTE

E a proposito dell'imminente firma di Pogba, eco Gigi Buffon: "Il rinnovo del contratto di Pogba sarebbe un segnale molto importante, dentro e attorno al mondo Juve. Un segno di appartenenza che significa incarnare nel migliore dei modi il mondo Juve".