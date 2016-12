N'Zonzi, come detto, ha scalato posizioni e ora è in cima alla lista dei rinforzi per gennaio. Marotta si è già mosso per anticipare la concorrenza del Barcellona: nelle prossime ore, come riportano i media spagnoli, è previsto un incontro con la dirigenza del Siviglia. Il prezzo del 27enne congolese è stato fissato a 30 milioni di euro, la cifra scritta sulla clausola. Clausola che da contratto è pagabile in due esercizi, cosa che favorisce di molto l'affare. La Juve a gennaio pagherebbe solo 15 milioni per poi saldare gli altri 15 mancanti più avanti. Cosa positiva per il bilancio. L'unico neo è quello che N'Zonzi non potrà giocare la Champions League.



L'alternativa è Rincon del Genoa. I colloqui con Preziosi vanno avanti da diverse settimane e qui si rinnova la sfida "scudetto" con la Roma che ha lo stesso obiettivo. Proseguono le trattative anche con l'Atalanta per Kessie e Caldara. Marotta lavora su più tavoli, a gennaio potrebbe essere grande mercato.