La Juve prepara il dopo Pogba: svolta per Witsel

11:55 - In attesa di capire se Pogba partirà a giugno, la Juve continua a sondare il mercato a caccia di un eventuale sostituto del francesino. E secondo Tuttosport ci sarebbe una svolta su Axel Witsel. Lo Zenit San Pietroburgo ha scelto di non blindare il giocatore, lasciando la porta aperta all'assalto bianconero per l'ex Benfica. La Juve non vuole spendere più di 20 milioni, ma lo Zenit sembra intenzionato a tirare sul prezzo.

A bocce ferme, tutto tace. Ma qualcosa, sottotraccia, si sta muovendo in casa Juve per pianificare il futuro senza Pogba (o senza Vidal). Il sogno resta Verratti, ma il Psg vuole 50 milioni per l'ex Pescara e l'affare sembra complicato da chiudere a giugno. Torna dunque a farsi largo prepotentemente la pista che porta a Witsel. Il belga dello Zenit piace molto ed è stato visionato anche da Paratici in occasione del match di Europa League contro il Torino.



Arrivato in Russia dal Benfica per 40 milioni, Witsel fa ebene entrambe le fasi, ha piedi raffinati e potrebbe essere molto utile per Allegri sia nel 4-3-1-2, sia nel 3-5-2. Un jolly prezioso, che sembra aver convinto tutti a Vinovo. Lo Zenit ha deciso di non blindarlo per trattare con la Juve. I bianconeri contano di non andare oltre i 20 milioni di euro per il cartellino del gioiellino belga, che dal suo canto potrebbe spingere per fare il salto di qualità e approdare in Serie A. "E' vero che la Premier mi è sempre piaciuta, ma io chiedo solo di giocare in un top club", ha detto Witsel, stuzzicato sul suo futuro. Musica per le orecchie di Marotta & Co.