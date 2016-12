La Juve non molla Sneijder. Rolando: ci sono novità

00:06 - Siamo ancora molto lontani, perché la richiesta, parola dell'agente di Wesley Sneijder, è di 20 milioni. Qualcosa, però, si muove e la Juve - scrive Tuttosport - è pronta a muoversi ufficialmente con il Galatasaray per l'olandese ex Inter. Secondo il quotidiano torinese, i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto 5 milioni per cominciare se non altro a intavolare una trattativa che, al momento, sembra però molto complicata.

Molto complicata, certo, perché nel frattempo Van Gaal ha chiesto al Manchester United di inserirsi nella corsa all'olandese. Il che, insomma, fa pensare a una trattativa lunga e difficile, sostanzialmente cominciata solo per la richiesta di Allegri alla Juve. Il tecnico bianconero si aspetta un trequartista puro che possa aiutare Tevez nella manovra sulla trequarti. Marotta, dal canto suo, è pronto ad andare incontro al tecnico, ma ha fissato fin qui il tetto a quota cinque milioni.La palla passa quindi al Galatasaray che, ovviamente, cercherà di tirarla per le lunghe nella speranza di ottenere offerte più significative. Già in questa settimana, in ogni caso, i contatti tra i due club potrebbero infittirsi. La Juve ha fatto il primo passo, ora non resta che attendere le mosse dei turchi e di Sneijder.



ROLANDO IN ARRIVO

E oltre a Sneijder, le più immediate novità riguardano Rolando. Al difensore è giunta questa proposta da parte del Porto: rinnovi il contratto fino al 30 giugno 2018, e ti diamo il via libera per andare alla Juventus in prestito per i prossimi sei mesi, fino al 30 giugno 2015. Così contando, il Porto, sulla possibilità di cessione senza l'assillo di arrivare a scadenza. A questo punto, la parola spetta al giocatore, mentre Beppe Marotta lo tiene sotto pressione.