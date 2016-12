La Juve ha fretta,Tevez no: "Penso solo all'Argentina"

La Juve può aspettare, nella testa di Tevez adesso c'è solo la Coppa America . Carlitos è in Cile, pronto a lottare per l'Argentina, il suo futuro non va oltre l'immediato. Almeno stando a quanto dichiarato al quotidiano Clarin: "Penso solo alla Nazionale - ha risposto a chi gli chiedeva dei bianconeri - e a vincere la Coppa. Stare qui è importante e bellissimo: la camiseta albiceleste è orgoglio e appartenza. Messi? Siamo amici, nessuna rivalità"

Inutile tentare il pressing. Carlitos non chiarisce nulla in merito a Boca, Psg o altro. Il suo pensiero è alla Nazionale, alla Coppa del ritorno dopo aver visto un Mondiale da lontano. C'è spazio per Tata Martino che lo ha richiamato, persino per Sabella che lo aveva ostracizzato, e soprattutto per Messi, giusto per riconoscerne la grandezza e la superiorità e ribadire la forza di un'amicizia che i media - parole sue - non sono riusciti a intaccare. Il resto, invece, verrà poi. E il resto è anche la Juve. Di cui non parla ma che appare sempre più lontana.