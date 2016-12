La Juve guarda in fascia: Pereira e Vrsaljko

La Juventus guarda al futuro e per giugno si è messa alla ricerca di un vice-Lichtsteiner, che compirà 32 anni il 16 gennaio. Beppe Marotta, sempre attento ai giovani più promettenti, ne ha messi nel mirino due: Sime Vrsaljko e Pedro Pereira . Il 23enne croato, già seguito in estate, piace da tempo e con il Sassuolo i rapporti sono ottimi. Il 17enne portoghese della Samp, lanciato in A da Zenga, ha impressionato per corsa e personalità. Nel frattempo, la Juventus ha già preso Sensi : 4,5 milioni di euro al Cesena . Il talento rimarrà fino a giugno in prestito al club romagnolo.

La priorità per gennaio è la caccia a un centrocampista di qualità, ma la sguardo di Marotta e uomini mercato bianconeri va oltre fino alla prossima estate. L'opera di ringiovanimento della rosa cominciata lo scorso luglio andrà avanti e la priorità è trovare un vice-Lichtsteiner. Caceres andrà via (a gennaio o in estate) e Cuadrado ha caratteristiche molto più offensive. Serve un'alternativa buona per la difesa a 4, al momento accantonata, ma che rappresenta il futuro.



Vrsaljko non è più una novità e a 23 anni è da considerarsi uno dei migliori terzini del nostro campionato. Piace da tempo ai bianconeri, che godono di una corsia privilegiata con il Sassuolo (vedi Zaza e Berardi), ha anche una discreta esperienza internazionale ed è sicuramente più pronto al grande salto rispetto a Pereira.



Il portoghese, che la Samp in estate ha strappato al Benfica per una cifra irrisoria (190mila euro), è stato lanciato in Serie A da Zenga come sostituto dell'infortunato De Silvestri. Con Montella Pereira ha trovato molto meno spazio, ma le sue qualità sono enormi considerando che è solo un classe '98. Un diamante grezzo sul quale lavorare, una scommessa interessante di quelle che Marotta spesso vince...