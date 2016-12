La Juve fissa il prezzo per Tevez: 15 milioni

Avranno anche somatizzato l'addio, ma in casa Juve nessuno ha intenzione di perdere Carlitos Tevez senza mettersi in tasca nemmeno un euro. Di qui la grande perplessità dei bianconeri alla destinazione Boca Juniors - che lo vorrebbe gratis - e di qui, soprattutto, la richiesta formulata da Beppe Marotta all'Atletico Madrid: 15 milioni . Altrimenti niente, non se ne parla. Lo scrive As spiegando che la stessa risposta è stata data al Psg .

Da quella cifra in su, in altre parole, si tratta. Altrimenti anche il famoso "siamo pronti ad agevolare i suoi desideri" di Beppe Marotta dovrà essere riletto, rivalutato, ripensato. I fatti, al momento, dicono solo che Tevez ha rinviato la decisione a dopo la Coppa America e che sull'Apache continuano a tenere le antenne molto alte sia i Colchoneros - a Madrid c'è Mandzukic in uscita che piace alla Juve - sia i parigini che, nonostante le continue smentite, cercano un sostituto di Zlatan Ibrahimovic.



La terza e ultima opzione per Tevez è il Boca Juniors: il presidente Angelici è atteso martedì in Cile per provare a convincere Carlitos ma più del giocatore è la Juve a non gradire la destinazione. Quel che oggi sembra certo è che un affare che sembrava potersi chiudere nello stretto giro di qualche giorno, sarà chiuso non prima di inizio luglio. A meno che non si registri una improvvisa accelerata.