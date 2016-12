La Juve fa sul serio: pronta la mega-offerta per Higuain

Dopo Pjanic, Dani Alves e Benatia, la Juventus è pronta a calare il poker - Higuain - che con ogni probabilità metterebbe già la parola fine a un campionato che non è ancora cominciato. Dopo la partenza di Morata, i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale e lo hanno individuato nel Pipita. In occasione dell'incontro per Pereyra, Marotta chiederà ufficialmente il cartellino del bomber argentino, per il quale anche l'Arsenal si è già fatto sotto, offrendo 60 milioni e il cartellino di Giroud. I bianconeri preferirebbero inserire alcune contropartite (Zaza, Pereyra, Sturaro e Rugani), ma se De Laurentiis si impunterà (come probabile), ecco che scatterebbe il piano B: pagare l'intera clausola di rescissione in due anni.



I bianconeri possono già contare sul gradimento del giocatore, con il quale è già stato trovato un ricco accordo sulla base di 7,5 milioni di euro per i prossimi quattro anni. E' ormai chiaro che Higuain non rinnoverà con il Napoli, tanto che starebbe pensando di non presentarsi al ritiro estivo. Una favola sulla quale ormai stanno scorrendo i titoli di coda. Un addio al veleno e che potrebbe essere davvero burrascoso, soprattutto se il Pipita sposerà il progetto bianconero, rivale storico degli azzurri.



Dal canto suo, il Napoli ha fatto sapere che per Higuain, né la Juve, nè altri club, hanno presentato un'offerta ufficiale. Di sicuro i prossimi giorni saranno bollenti, tanto che lunedì, in occasione di una riunione di Lega a Milano, Marotta dovrebbe incontrare de Laurentiis per parlare anche dell'argentino.