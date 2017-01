La Juve chiude per Orsolini, a Torino da giugno

Riccardo Orsolini sarà un giocatore della Juventus . I bianconeri sono riusciti a trovare l'accordo con il giocatore e con l'Ascoli , che lo terrà fino a giugno. La conferma arriva dal ds del club marchigiano Cristiano Giaretta : "L'accordo con la Juve è stato raggiunto, per i dettagli ci dobbiamo aggiornare. Non è vera la notizia della maxi offerta del Napoli, e ci sono tanti dettagli da definire".

Sul giocatore c'era anche il Milan. Il Napoli resta ora alla finestra, in attesa di una risposta. Capitolo Gabbiadini: sull'attaccante, che ha segnato due gol nelle ultime due uscite, si è scatenata una vera e propria asta inglese: dopo il Southampton, si sono fatte sotto Leicester, West Bromwich e ultimo, il Watford di Mazzarri. Sempre vivissimo l'interesse del Wolfsburg, il primo club a farsi avanti. De Laurentiis non ha fretta e aspetta l'offerta migliore, non inferiore ai 20 milioni di euro.