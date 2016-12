La Juve cerca un difensore: si valuta Chiriches 

14:49 - Appuntamento per la prossima settimana a Torino per un vertice di mercato in casa Juve dove sarà presente anche Alessandro Moggi, agente di Allegri. I bianconeri visti gli infortuni di Barzagli e Ogbonna sono alla ricerca di un nuovo difensore e nel mirino c'è Chiriches del Tottenham. Il romeno sta facendo fatica a trovare spazio a Londra ed è proprio assistito da Moggi. In alternativa si valuta Semih Kaya del Galatasaray.