La Juve blinda Dybala: giovedì o venerdì il rinnovo fino al 2021

A Vinovo è iniziato il countdown per il rinnovo di Paulo Dybala . Tra giovedì e venerdì l'argentino firmerà il prolungamento del contratto con la Juve fino al 2021 con un consistente adeguamento dell'ingaggio che gli consentirà di guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione . Nel nuovo accorto, le parti hanno deciso di non inserire alcuna clausola rescissoria e il valore futuro dell'attaccante sarà dunque ancora tutto da definire nei prossimi anni.

A fronte delle voci di mercato sempre più insistenti provenienti dalla Spagna, dunque, la Juve ha deciso di blindare il suo gioiellino proponendogli uno stipendio da top player e bonus legati agli obiettivi di squadra. Una mossa che accontenta un po' tutti e allontana qualsiasi discorso su un'eventuale cessione milionaria.



Per buona pace di Real e Barcellona, Dybala firmerà con i bianconeri fino al 2021 e molto probabilmente la prossima stagione gli verrà concesso l'onere e l'onore di indossare la maglia numero 10. Tra la Juve e l'entourage dell'argentino è praticamente tutto fatto, mancano solo gli ultimi dettagli da limare e l'ufficialità sull'intesa potrebbe arrivare già tra giovedì e venerdì.



Di sicuro nel prolungamento non verrà inserita alcuna clausola rescissoria per la Joya. La Juve, infatti, preferisce avere tutto sempre sotto controllo e non prevede questa formula nei suoi contratti. In futuro, dunque, il valore di Dybala lo sancirà soltanto quello che l'attaccante farà in campo. E l'impressione, vista l'età e le qualità dell'attaccante argentino, è che il prezzo salirà alle stelle.