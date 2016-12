27 luglio 2016 10:17 La Juve abbraccia Higuain: "Champions? Tutto è possibile" Primo giorno in bianconero per il Pipita: tifosi in delirio

Alla Juventus è finalmente il giorno di Higuain. L'attaccante argentino è sbarcato a Torino pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero. All'aeroporto di Caselle tanti tifosi per salutare l'arrivo del Pipita acquistato dal Napoli per 90 milioni di euro. Questa la cifra sborsata da Beppe Marotta (sarà pagata in due anni) per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri.

accoglienza da re Gonzalo Higuain è sbarcato a Torino, dove ad accoglierlo c'erano centinaia di tifosi della Juventus. leggi dopo slideshow ingrandisci DOMANI LA PRESENTAZIONEGonzalo Higuain verrà presentato ai tifosi bianconeri nel primo pomeriggio di domani allo Juventus Stadium

COMPLETARE LE VISITE MEDICHEUfficializzato ieri dalla Juventus, il Pipita raggiungerà il JMedical per completare le visite mediche che aveva già svolto parzialmente a Madrid.

I TIFOSI ATTENDONO HIGUAINManca davvero poco per l'arrivo di Higuain e all'aeroporto di Caselle, già da più di un'ora, c'è grande attesa tra i tifosi juventini per accogliere il Pipita.

TIFOSI GIA' IN DELIRIOCi sono centinaia di tifosi della Juventus all'aeroporto di Caselle per abbracciare Higuain. Tante le maglie dell'Argentina e tanti cori per l'attaccante: "Segna sempre Higuain" e "Un giorno all'improvviso".

HIGUAIN E' ATTERRATOAlle 10.42 Higuain è sbarcato a Torino. Inizia la sua avventura alla Juventus. Nel pomeriggio si allenerà a Vinovo per la prima volta. Forse domani la presentazione.

CI SONO ANCHE DEI TIFOSI DEL NAPOLIA Caselle c'è anche qualche tifoso del Napoli ad attendere Gonzalo Higuain.

LE IMMAGINI DELL'ARRIVO A TORINO DI HIGUAIN

HIGUAIN AL JMEDICALDopo essere sbarcato all'aeroporto, Higuain si è diretto al JMedical per un supplemento di visite mediche dopo quelle effettuate a Madrid. Poi andrà in sede per la firma e nel pomeriggio l'allenamento a Vinovo.

HIGUAIN: "CONTENTO DI GIOCARE CON DYBALA"Arrivato al JMedical, le prime parole di Higuain: "Adesso vediamo di riprendere e di arrivare in forma alla prima giornata. Puntare alla Champions? Speriamo, speriamo. Contento di giocare con Dybala".



TWEET DI BONUCCILeonardo Bonucci dà il suo benvenuto al Pipita su Twitter postando una foto del suo famoso intervento proprio su Higuain durante Juve-Napoli 1-0 della scorsa stagione

#BIENVENIDOPIPITA

Così potrò allenarmi su certi interventi senza aspettare la domenica!!!… https://t.co/fiaux6mqCB pic.twitter.com/0RZp9LVFha — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 26 luglio 2016

"ABBIAMO UNA GRANDE SQUADRA"Higuain ha parlato anche ai microfoni di JTV: "È una bellissima sensazione. Sono felice di essere arrivato qui e speriamo di fare una grande annata. Abbiamo la squadra per farlo, abbiamo una grande società e speriamo di fare felici i tifosi". I tifosi hanno un sogno, la società un obiettivo: la Champions League: "Speriamo, l'importante adesso è lavorare e stare calmo. E arrivare nel miglior modo possibile alla prima di campionato. Dybala? L'ho conosciuto già prima di arrivare qui, in nazionale. Abbiamo un amicizia e sono felice di stare con lui. Mi ha detto che la Juve è una grande squadra e una grande famiglia e che mi troverò benissimo qua. Un saluto grazie per essere venuti a trovarmi e speriamo di fare grandi cose quest'anno".

IN VIAGGIO VERSO LA SEDEL'argentino ha lasciato il centro medico della Juventus alle 13:09 ed è in viaggio verso la sede del club a Torino. Ad attenderlo in sede ci sono Marotta, Paratici e probabilmente anche il presidente Agnelli

HIGUAIN IN SEDEHiguain è entrato nella sede della Juventus per incontrare i dirigenti. Subito dopo ha incontrato i tifosi all'esterno. Nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento con la squadra

IN CAMPO NEL POMERIGGIOIl nuovo acquisto bianconero scenderà in campo a Vinovo nel tardo pomeriggio di oggi. All'esterno del centro sportivo ci sono già molti tifosi ad attendere il Pipita

DOMANI CONFERENZA STAMPA DI HIGUAIN ALLE 16 ALLO STADIUMLa Juve ha comunicato l'orario della presentazione di Higuain: avverrà domani alle 16 presso la sala stampa dello Stadium.

HIGUAIN VERSO VINOVOE' previsto intorno alle 18 l'arrivo di Higuain a Vinovo per il primo allenamento in maglia bianconera