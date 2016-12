La Fifa sanziona Real e Atletico: mercato bloccato

Stangata della Fifa per Real Madrid e Atletico Madrid : mercato bloccato per due sessione, quella estiva del 2016 e quella invernale del 2017. Merengues e Colchoneros , come già successo per il Barcellona , non potranno tesserare nessun giocatore per aver violato il regolamento sui trasferimenti di giocatori con meno di 18 anni. Una punizione che condizionerà pesantemente questo mercato: i Blancos proveranno subito l'assalto per Morata e Pogba?

In estate, quindi, il Real Madrid non potrà esercitare il diritto di recompra su Morata e non potrà andare all'assalto di Pogba. La Juve tira un sospiro di sollievo, ma Florentino Perez potrebbe fare subito follie per rinforzare la sua squadra. Stesso discorso anche per Simeone che chiederà uno sforzo economico alla sua dirigenza



L'avventura di Zidane in Blancos parte in salita e per il nuovo allenatore c'è anche la beffa: tra i motivi della sanzione c'è anche l'acquisto di suo figlio Luca da parte dei Merengues.



I due club sono responsabili di aver violato una serie di disposizioni in materia di trasferimento internazionale e prima registrazione dei giocatori minori, nonché altre importanti disposizioni - spiega una nota della Fifa - riguardanti la registrazione e la partecipazione di alcuni giocatori in competizioni. Il divieto non impedisce le cessioni. Una sanzione analoga a quella inflitta al Barcellona che solo in questa sessione invernale è potuto tornare sul mercato. Atletico e Real sono stati inoltre multati, rispettivamente, di 900.000 e 360.000 franchi svizzeri. Hanno 90 giorni di tempo per regolarizzare la situazione di tutti i giocatori minori interessati. Le indagini hanno riguardato calciatori presenti in competizioni svoltesi tra il 2007 ed il 2014 (Atletico de Madrid) ed il 2005 ed il 2014 (Real Madrid).