La classifica dei colpi di mercato: Higuain il più "strapagato", il Siviglia il club che ha venduto meglio

Il miglior affare di calciomercato dell'estate? L'ha fatto il Napoli, cedendo Gonzalo Higuain. Non si tratta di un parere o di un'opinione da tifosi, ma di un dato scientifico, quello riportato dal CIES Football Observatory, che ha calcolato, tra tutti i trasferimenti, quello che ha portato il plusvalore maggiore ad un club in seguito ad una cessione rispetto al reale valore del cartellino del giocatore in questione. In pratica, secondo il Cies, il valore di Higuain era di 66,2 milioni: essendo stato ceduto (grazie alla clausola) per 90, ha generato un gap di +23,8 milioni per i partenopei. Che, dunque, hanno venduto meglio del valore "scientifico".