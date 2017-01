La Cina chiama Rooney, Mourinho: "Potrebbe essere interessante"

L'uomo del momento a Manchester , sponda United, è Wayne Rooney . Dopo aver superato Charlton ed essere diventato il miglior goleador dei Red Devils con 250 reti, in città sono apparsi i primi gadgets. Ma la permanenza a Old Trafford è tutt'altro che certa. Il Guangzhou Evergrande ha pronta una maxiofferta da 42 milioni di euro l'anno e Mourinho non si opporrebbe alla cessione: "Tocca a lui decidere per sé e la sua famiglia. Può essere interessante".

Con la punizione nel recupero che ha regalato il pareggio allo United in casa dello Stoke City, Rooney ha riscritto ufficialmente la storia del club. Quella rete, però, potrebbe essere una delle ultime siglata con la maglia dei Red Devils. Il rapporto con Mourinho non è mai sbocciato e dalla Cina, con più insistenza e più soldi rispetto alle sirene della MLS, arrivano offerte con numeri da capogiro. Il Guangzhou Evergrande - secondo il The Sun - è pronto a offrire all'inglese un contratto da 42 milioni di euro l'anno che, visto il ruolo marginale ritagliatogli dallo Special One in questa stagione, potrebbero convincerlo a cambiare aria.



"Non mi abbia parlato di questa offerta - ha risposto sull'argomento lo stesso Mourinho -. Non saprei, tocca a lui decidere, è la sua carriera e dovrà prendere la sua decisione con la famiglia. Ci sono tanti soldi in ballo e può anche essere un'esperienza interessante". Una sorta di via libero implicito per il numero 10 di Manchester sponda United: "Non voglio giudicare chi sceglie di andare a giocare in Cina, è la loro vita e la loro carriera. Wayne è stato un grande capitano ed è una grande persona, sceglierà il meglio per sé e la sua famiglia".