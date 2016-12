L'Old Trafford ha scelto Mourinho: ecco le nuove sciarpe del Manchester Utd

Van Gaal esonerato? Indipendentemente dalla scelta della dirigenza dello United, sembra che i tifosi del Manchester abbiano già compiuto la loro scelta. Prima del match contro il Chelsea, nei pressi dell'Old Trafford sono infatti apparse le nuove sciarpe dei Red Devils con impresso il volto dello Special One, invocato da buona parte della tifoseria come l'unico in grado di salvare la stagione. Ovviamente, molto curioso il fatto che questo sia avvenuto proprio prima della sfida coi Blues.