L'Inter va a Londra per Handanovic: Conte o Wenger

Londra chiama, l'Inter e Handanovic percorrono la strada verso la City per capire che aria tira. Nel mercato delle probabili (necessarie) cessioni eccellenti, il sacrificio di Handa sembra il più vicino alla realtà interista per il 2016-'17. Il portiere ha molti estimatori nel calcio di alto livello, il Chelsea di Conte e l'Arsenal di Wenger sembrano i club più interessati, ma ci sono anche Barcellona e Paris St Germain, e la volontà del portiere -che pure ha da poco firmato il rinnovo con l'Inter fino al 2019- è anche quella di potersi cimentare in Champions League.

Così un viaggio londinese del ds Ausilio,diventa il pretesto per avvicinare Handanovic a uno dei due club di Londra, valutazione non meno di 15 milioni. Da capire chi possa essere il sostituto di Handanovic, se dovesse partire: si parla di Sportiello, oppure di Sirigu in rotta col Psg. O anche il genoano Perin, fermo però fino a ottobre per un lungo infortunio.