L'Inter trema: il Chelsea piomba su Icardi

10:26 - Il sito del Telegraph spara una bomba di mercato: l'Inter ha dato il via libera al Chelsea per trattare Icardi. L'argentino non dispiace a José Mourinho che starebbe prendendo in considerazione la possibilità di portarlo a Londra. Il club di Thohir è infatti alle prese con il rinnovo di contratto dell'argentino e valuta quindi la possibilità di cederlo anche perché, dopo l'acquisto di Shaqiri, i nerazzurri hanno necessità di fare cassa.

Icardi è, insieme a Kovacic, senza dubbio il pezzo più pregiato della rosa di Mancini e, nonostante sia l'allenatore sia il presidente Thohir abbiano ridabito l'incedibilità dei due talenti, un sacrificio potrebbe dover essere necessario sempre che non si riesca a liberarsi già a gennaio di ingaggi pesanti come, ad esempio, quello di Guarin.



Ma Icardi, dicevamo: il problema legato al rinnovo del centravanti argentino riguarda i diritti d'immagine. L'Inter pretende la metà degli introiti derivati da questi da ogni giocatore ma Maurito e il suo procuratore, Abian Morano, non sembrano dell'idea di adeguarsi al diktat societario. Oggi è andato in scena il primo incontro tra l'entourage dell'argentino e il dt Piero Ausilio per discutere del rinnovo dal 2017 al 2019. Si è trattato di una riunione interlocutoria: nessuna novità ma c'è comunque un cauto ottimismo. La richiesta di Icardi è di 2,2 milioni netti a stagione: attualmente prende un milione. L'offerta dell'Inter è ferma a 1,750 milioni di euro. Non è stato toccata la questione dei diritti di immagine, su cui Icardi non cede.



Intanto il Chelsea e Mou non solo stanno alla finestra, ma iniziano a far pressione alla società di corso Vittorio Emanuele. Secondo il Telegrafh, un'offerta sarebbe già pronta.