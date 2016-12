L'Inter scatenata sul mercato: dalla Cina può arrivare Zhang

14:03 - Linpeng Zhang sembra vicino all'Inter di Roberto Mancini. Il cinese classe '89 può occupare diversi ruoli all'interno del reparto difensivo. Thohir pensa di acquistarlo non solo per sistemare la difesa, ma anche come operazione di marketing per andare a rafforzare il marchio Inter - già abbastanza presente nei paesi asiatici - nel mercato cinese. E' fatta invece per Toulalan: accordo raggiunto per tre anni con il centrocampista.

Mancano ancora più di due mesi all'apertura del mercato estivo, ma in casa Inter si lavora già per la prossima stagione. Mancini ha chiesto espressamente una rosa più competitiva che consenta di poter lottare per obiettivi importanti. Ausilio sta lavorando in questo senso, cercando di puntare sul giusto mix tra esperienza e novità.

E' fatta per il capitano del Monaco Jeremy Toulalan che a giugno sarà svincolato. Battuta la concorrenza del Napoli con un'offerta di un triennale da due milioni di euro a stagione. Per l'ok definitivo si aspetta solo il via libera di Erick Thohir, che arriverà sicuramente nei prossimi giorni. Il tycoon indonesiano non si accontenta, guardando anche in Cina, dove è vivo l'interesse per Zhang del Guangzhou di Fabio Cannavaro. Un centrale difensivo, che per l'occasione può trasformarsi anche in terzino destro. Le dote tecniche del giocatore sono confermate anche dal parere di Marcello Lippi, ma il suo acquisto sarebbe anche una bella operazione di marketing, che rafforzerebbe il brand Inter sul mercato asiatico.