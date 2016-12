L'Inter piomba su Benzema, in uscita Handanovic o Brozovic

Comincia a scaldarsi particolarmente il mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Dopo essersi assicurato Banega, il club di Thohir è al lavoro per individuare il sostituto di Icardi nel caso in cui Maurito dovesse partire. Il nome nuovo è quello di Benzema, in uscita dal Real Madrid. Intanto, però, in estate i nerazzurri potrebbero dover sacrificare uno tra Handanovic e Brozovic.

La fila per Icardi è sempre più lunga e la mancata qualificazione alla Champions potrebbe indurre il capitano dell'Inter a chiedere di cambiare aria. I nerazzurri, per Maurito, vogliono almeno 40 milioni di euro che poi sarebbero reinvestiti per un centravanti di primissimo livello.



Il nome che stuzzica Thohir e Mancini è quello di Benzema, che a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid. I Merengues, che rischiano di chiudere la stagione senza trofei, per l'anno prossimo puntano Lewandowski e a quel punto non ci sarebbe più spazio per il francese, valutato attualmente circa 50-60 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi con l'arrivo del polacco.



In uscita, invece, con ogni probabilità sarà necessario un sacrificio, soprattutto senza la Champions. Handanovic, nonostante il recente rinnovo, può partire anche perché lo sloveno ha voglia di assaggiare il massimo torneo europeo. Al posto dell'ex Udinese si valutano Perin, Sportiello e Sirigu mentre a centrocampo chi può lasciare Appinao Gentile è Brozovic. Come riferito dal Corriere dello Sport, il suo agente Miroslav Bicanic ne ha già parlato a gennaio con Sabatini e ogni discorso è stato rinviato all'estate. Il croato, che guadagna 1,2 milioni e vuole l'aumento, vale attualmente circa 25 milioni di euro, ma nell'affare tra Roma e Inter potrebbero rientrare anche Dodò e Ljajic: per il primo, i nerazzurri devono ancora versare ai giallorossi sette milioni di euro; per il secondo, Thohir dovrebbe invece pagarne 11 in caso di riscatto.