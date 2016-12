L'Inter insiste per Pirlo, Biglia è l'alternativa

A due settimane dall'inizio ufficiale del mercato, l'Inter comincia a valutare con particolare attenzione ogni possibile rinforzo per una rosa indubbiamente profonda, ma con qualche lacuna soprattutto in mezzo al campo. A Mancini, infatti, manca un regista in grado di organizzare il gioco e il nome che continua a stuzzicare i nerazzurri è quello di Andrea Pirlo. Più complicato arrivare a Biglia, per le fasce piacciono Candreva e Feghouli.

Pirlo, volato a New York per una scelta di vita, potrebbe decidere di sposare la proposta di Thohir per non rischiare di perdere l'Europeo del 2016, visto che il c.t. Conte nelle ultime settimane pare abbia virato su altri giocatori. Il pressing dell'Inter è costante e nel giro di un paio di settimane dovrebbe arrivare una risposta definitiva da parte dell'ex juventino.



All'Inter piace anche Biglia, ma con la Lazio non sarà semplice trattare. Stesso discorso, dunque, per Candreva, individuato come elemento ideale per la fascia destra ma Lotito non lo mollerà facilmente. Per quanto riguarda Feghouli, invece, è quasi impossibile che il Valencia lo liberi a gennaio. A giugno, però, sarà a disposizione di Mancini.