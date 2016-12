L'Inter esce allo scoperto per Dybala

14:08 - Come anticipato diversi giorni fa, l'Inter fa sul serio per Paulo Dybala.I nerazzurri sono usciti allo scoperto per voce di Piero Ausilio: "Sì, ci piace. E' un giocatore forte e anche giovane, è chiaro che ci piace. Ha tutte le qualità per poter essere parte della nuova Inter". Il direttore sportivo non ha usato giri di parole ed è pronto a partecipare all'asta per il gioiellino del Palermo: "Trattare con Zamparini non è semplice".

Ausilio è anche convinto di poter convincere l'attaccante argentino a vestire nerazzurro: "E' indubbio che il ragazzo ci interessi e che si inserirebbe bene nel nostro progetto". Mancini lo ha chiesto espressamente a Thohir che ha dato l'ok all'affare. Servono tanti soldi, almeno 35 milioni di euro che si potrebbero ricavare dalla cessione di un big: Icardi su tutti.

Il Palermo ha già ricevuto le prime offerte e Zamparini ha parlato di quella della Juve di appunto 35 milioni. Questa sembra essere dunque la base d'asta con anche l'Arsenal spettatore interessato anche se Wenger non conferma.