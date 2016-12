L'Inter chiude per Banega

L'affare era in stato avanzato già da qualche settimana, ma ora l'Inter ha deciso di uscire allo scoperto e muoversi ufficialmente con il Siviglia . I nerazzurri, scrive il Corsport, hanno infatti annunciato al club spagnolo di essere in trattativa con Ever Banega , giocatore in scadenza di contratto che si legherà ai nerazzurri per i prossimi tre anni. Il centrocampista argentino guadagnerà 3 milioni più bonus a stagione.

Mancini ha quindi il primo rinforzo per la prossima stagione. Ovviamente l'affare non è ancora ufficiale, ma l'atto dovuto, la comunicazione al Siviglia, è stato fatto. Non resta, quindi, che mettere nero su bianco con l'argentino, giocatore che porterà qualità nella mediana nerazzurra e proverà a risolvere il problema di gioco dell'Inter.



L'operazione, avviata negli ultimi giorni del mercato invernale, è stata accelerata nelle ultime settimane per anticipare la concorrenza ed evitare che lievitasse il costo del cartellino. Per liberarsi dal Siviglia Banega, come da contratto, dovrà pagare una piccola penale di cui si occuperà l'Inter.