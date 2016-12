L'Honved non molla Del Piero, contatti per l'ex juventino

11:29 - Ritorno di fiamma tra Honved e Alessandro Del Piero. Sfumato il trasferimento estivo, ora il ds della leggendaria squadra ungherese Fabio Cordella ha riaperto i contatti con l'entourage dell'ex capitano della Juventus che ha compiuto 40 anni a novembre. Per superare l'ostacolo ingaggio Cordella starebbe pensando di corrispondere a Del Piero gli introiti del merchandising e metà degli incassi delle amichevoli e delle gare casalinghe.

Reduce dalla deludente avventura in India con i Delhi Dynamos, Del Piero potrebbe tornare in campo scegliendo un'altra pista non banale. L'Honved, infatti, ha fatto la storia del calcio mondiale avendo avuto in rosa vere e proprie icone come Ferenc Puskas. Non è escluso che la squadra di Budapest, per convincere Del Piero, consenta all'ex bianconero di indossare la numero 10 che fu proprio di Puskas, maglia ritirata più di 40 anni fa.