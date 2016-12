L'Everton spaventa la Sampdoria per Samuel Eto'o 

22:06 - Il tanto atteso sbarco di Samuel Eto'o a Genova è destinato a slittare ancora. La Sampdoria ha in pugno l'attaccante camerunese, ma tarda ad arrivare il via libera dell'Everton. Il perché è semplice: i Toffees non avrebbero gradito la pubblicità fatta dai blucerchiati all'affare prima di intraprendere contatti ufficiali con loro. Per questo motivo l'agente del bomber, Vigorelli, è volato a Londra per cercare di ammorbidire la posizione degli inglesi.

ORE 18:40 - LA SAMP SI DICE TRANQUILLA

Un caso aperto, o soltanto problemi di giornata, e magari dispetti? Da casa-Samp trapela una certa tranquillità, l'affare con Eto'o è definito e le pendenze da sistemare non mettono a rischio l'intesa, ovvero la volontà di Eto'o. Ma è normale che un po' di apprensione si faccia strada.

ORE 17:45 - PRIMA IL SOSTITUTO, POI IL SI'

Si attendono sviluppi. E in tal senso dall'Everton giunge anche questo segnale: il via libera a Eto'o arriverà solo dopo che il club avrà trovato il sostituto. Tempi lunghi? L'ex Inter ha scelto la squadra di Mihajlovic per stare vicino alla sua famiglia, ma nonostante tutto i New York Cosmos non mollano. Un'insidia in più per Ferrero che lo vorrebbe domani in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Samp di Coppa Italia.

ORE 17:15 - INTANTO MURIEL C'E'

Intanto adesso è quasi tutto fatto per Luis Muriel. Il colombiano si è allenato per la prima volta a Bogliasco con i nuovi compagni di squadra e a questo punto può considerarsi sampdoriano, anche se manca qualche dettaglio sulle mensilità. Tutto è bene quel che finisce bene... Spera di dirlo anche Eto'o.

ORE 16:30 - IL MANAGER DELL'EVERTON: "CI VUOLE CALMA"

Al momento l'affare non sembra essere a rischio, ma ogni ora che passa sale l'ansia di tutto l'ambiente blucerchiato. Anche Eto'o, che attende l'ok a Manchester, è pronto a parlare con il manager dell'Everton, Roberto Martinez, per cercare la soluzione. "La situazione di Eto'o è qualcosa che affronteremo nelle prossime due settimane. E' un periodo di riflessione e vedremo di muoverci in questo senso. Entro la fine del mercato, vedremo se Samuel sarà ancora parte del nostro club o no e lo annunceremo, se ci sarà qualcosa da annunciare a riguardo", ha detto lo stesso Martinez.