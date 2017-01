L'Equipe: "Il Psg può pagare la clausola per Messi ma attenzione all'Inter"

Rinnova o non rinnova? Resta al Barcellona oppure all'alba dei trent'anni è venuto il momento di cambiare casa? Dovunque ci si arrovella sul futuro di Messi , in scadenza tra un anno e mezzo con il Barcellona . Tutto lascia supporre che alla fine l'argentino resterà blaugrana, ma le grandi manovre sono comunque iniziate: City e Psg - più di tutte le altre Big d'Europa - ci provano. L'Equipe, prestigoso quotidiano sportivo francese, scrive oggi che il club parigino è pronto a pagare anche la clausola rescissoria per Leo (250 mln). Ma, avverte, attenzione all'Inter : ora con Suning ha una potenza economica che la può far competere con gli altri Top Club.

Il Psg, dunque, non sarebbe neppure spaventato dalla clausola liberatoria di 250 milioni. L'argentino tuttavia però non sarebbe attratto neppure dalla Ligue 1 e “un altro club – scrive l’Equipe – ha i mezzi per potersi inserire: l’Inter che, passato sotto bandiera cinese, sarebbe pure più potente economicamente”. Il problema, scrivono Oltralpe, è che la Serie A non garantirebbe lo stesso livello di Liga e Premier e prima bisognerebbe che i nerazzurri si qualificassero per la Champions “per avere una speranza infima”. Alla fine, chiude l'Equipe, “c’è il 95% di possibilità che Messi rimanga al Barcellona”.