L'entourage di Cavani apre alla Juve: "Che coppia con Dybala"

Edinson Cavani alla Juventus non è fantamercato, anzi. Marotta è in pressing da diverse stagioni sull'attaccante uruguaiano e in estate potrebbe arrivare la fumata bianca. Gli indizi ci sono tutti e ora sono arrivate anche le parole dell'entourage dell'ex Napoli. A parlare è stato il fratello-agente del bomber del Psg a Tuttosport: "Edi in bianconero? Nei prossimi mesi tutto è possibile. Con Dybala formerebbe una coppia fortissima".

L'ipotesi Juve alletta Walter Guglielmone: "È un club di prestigio, con una grande storia e un ottimo presente, lo scorso anno è arrivata in finale di Champions. Oltretutto Edinson, ai tempi del Napoli, ha sempre segnato molto contro di loro. In tre mesi può cambiare tutto e il contrario di tutto. Quello che vale oggi, magari non vale domani".



Molto dipenderà anche dal Psg che già perderà Ibrahimovic: "Edinson può restare al PSG, che ha un progetto ambizioso, ma potrebbe anche cambiare. Dipenderà da tanti aspetti. Ora, come dice mio fratello, è il momento di pensare soltanto a vincere la Champions. Il tempo del mercato, casomai, arriverà a giugno". La Serie A sembra mancargli: "Tornare in Italia non sarebbe un passo indietro nella sua carriera".



Allegri è pronto ad abbracciarlo e già arrivano i primi elogi: "Chi preferei come tecnico tra Conte, Mourinho e Allegri? Dovreste domandarlo direttamente a mio fratello. Sono tre big, ma personalmente per Edy preferirei il gioco offensivo di Allegri e Conte".