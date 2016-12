L'auspicio di Baldissoni: "Totti giocherà ancora nella Roma"

Una domanda sull'entusiasmo dei tifosi arabi per Salah e per Totti, ed ecco che Baldissoni anticipa Pallotta e annuncia il tanto atteso (quanto ormai scontato) rinnovo del capitano. "un po' per tutto il mondo arabo Salah è un riferimento calcistico internazionale, siamo felici di averlo con noi e di beneficiare dell’effetto che ha sul pubblico - le parole del dg -. Totti? Francesco è irraggiungibile, è una leggenda. Quando si entra nella leggenda il confine tra realtà e immaginifico si perde. Va oltre, è un simbolo universalmente riconosciuto non solo della Roma ma del calcio. Salah deve fare strada, ma è bello metterli nello stesso posto e vedere la reazione dei fan, può essere un testimone tra passato e futuro della Roma, ma il passato non è ancora passato e non passerà mai. Totti - è il suo auspicio - continuerà a giocare nella Roma e continuerà a farne parte per un tempo lunghissimo".



Il dirigente giallorosso ha anche parlato del pieno recupero di Kevin Strootman: dopo un lungo calvario, l'olandese potrebbe essere il grande acquisto già in casa per la prossima stagione. "Quella di Kevin è una vicenda umana toccante per noi - ha spiegato -. Gli siamo stati vicini, ha sofferto molto. Ha praticamente perso 2 stagioni, averlo recuperato a pieno titolo è stata una grande gioia, per lui questo momento è la certificazione che il suo lungo percorso di recupero è finalmente finito e noi ne siamo estremamente felici".